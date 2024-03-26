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VIDEO: TJ Otzelberger talks Iowa State's arrival in Boston

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The Cyclones encountered some travel delays on their way to Boston for Thursday's Sweet 16 matchup against Illinois and head coach TJ Otzelberger addressed that as well as what's ahead for the team.

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