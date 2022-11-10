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VIDEO: TJ Otzelberger talks '23 class, Sunday game vs. NC A&T

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Iowa State program meets with the media to discuss his team's sixth-ranked recruiting class, 1-0 start to the season, and upcoming weekend tilt against North Carolina A&T.

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