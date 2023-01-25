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VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (Kansas State)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the media following a four-point victory over the Wildcats on Tuesday night at Hilton Coliseum.

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