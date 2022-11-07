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{{ timeAgo('2022-11-07 22:33:03 -0600') }} football Edit

VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (IUPUI)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media following his team's blowout victory over IUPUI to open the 2022-23 season.

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