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VIDEO: TJ Otzelberger media breakout session following K-State win
Bill Seals
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CycloneReport
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Iowa State's head coach met with the press outside of the Cyclones' locker room following a 76-57 victory over Kansas State in the quarterfinal round of the Big 12 Tournament.
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