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VIDEO: TJ Otzelberger media breakout session following Baylor win
Bill Seals
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CycloneReport
Publisher
Iowa State's head coach met with the media outside the team's locker room to discuss a victory over Baylor in the Big 12 Tournament semifinals.
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