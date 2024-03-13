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VIDEO: TJ Otzelberger 3/13 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media in the team hotel on Wednesday afternoon with a quarterfinal round game against either Kansas State or Texas on the horizon.

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