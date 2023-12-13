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Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media on Wednesday morning to look back on his team's recent performance against Prairie View A&M and ahead to Sunday's matchup with Florida A&M.

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