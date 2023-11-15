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VIDEO: TJ Otzelberger 11/15 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media on Wednesday morning to look back on his team's 3-0 start and preview Sunday's matchup against Grambling State at Hilton Coliseum.

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