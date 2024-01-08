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VIDEO: TJ Otzelberger 1/8 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media on Monday morning to recap the conference opener and look ahead to Tuesday night's Big 12 home opener against Houston.

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