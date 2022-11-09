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VIDEO: Oklahoma State head coach Mike Gundy previews Iowa State

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

During a press conference in Stillwater this week, the leader of Oklahoma State's program previewed Saturday's game against the Cyclones.

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