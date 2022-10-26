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VIDEO: Oklahoma coach Brent Venables talks ISU matchup in weekly presser

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

To preview his team's Saturday matchup at Iowa State, Oklahoma head coach Brent Venables met with the media this week in Norman.

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