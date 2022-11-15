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VIDEO: Matt Campbell Tuesday press conference (Texas Tech week)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Iowa State program met with the media on Tuesday afternoon for his weekly press conference and looked ahead to Saturday's Senior Night game against the Red Raiders.

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