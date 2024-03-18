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VIDEO: Matt Campbell previews Thursday's start to spring ball
Bill Seals
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CycloneReport
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Iowa State is just a few days away from embarking on a 15-session spring slate and its head coach met with the media on Monday afternoon to look ahead to the start.
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