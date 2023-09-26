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VIDEO: Matt Campbell pre-game press conference (Oklahoma week)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the press on Tuesday afternoon for his weekly press conference, with this one looking ahead to Saturday's home game at the Sooners.

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