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VIDEO: Matt Campbell pre-game press conference (Iowa week)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the press on Tuesday afternoon for his weekly press conference, with this one looking ahead to Saturday's Cy-Hawk battle against the Hawkeyes.

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