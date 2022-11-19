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{{ timeAgo('2022-11-19 22:56:09 -0600') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Texas Tech)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media following a 14-10 loss to Texas Tech at Jack Trice Stadium.

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