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{{ timeAgo('2022-10-15 15:13:29 -0500') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Texas)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of the Cyclone football program met with the press following Saturday afternoon's 24-21 loss at Texas.

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