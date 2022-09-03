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VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (SEMO)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Following his team's 32-point victory over Southeast Missouri State to open the 2022 season, Iowa State head coach Matt Campbell met with the media for his post-game press conference.

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