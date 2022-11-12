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{{ timeAgo('2022-11-12 21:09:34 -0600') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Oklahoma State)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media in Stillwater following a defeat to Oklahoma State that dropped his team to 4-6 overall and 1-6 in conference play.

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