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{{ timeAgo('2022-09-17 18:02:22 -0500') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Ohio)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media following his team's blowout victory over Ohio in the non-conference finale on Saturday afternoon.

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