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{{ timeAgo('2022-10-08 23:05:50 -0500') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Kansas State)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of the Cyclone football program met with the press following Saturday night's 10-9 home loss to Kansas State.

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