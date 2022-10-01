News More News
{{ timeAgo('2022-10-01 20:20:18 -0500') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Kansas)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State head coach Matt Campbell met with the media for his post-game press conference following a 14-11 loss at Kansas on Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}