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{{ timeAgo('2022-09-10 19:14:57 -0500') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Iowa)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of the Cyclone football program met with the media following his team's 10-7 victory over Iowa on Saturday afternoon at Kinnick Stadium.

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