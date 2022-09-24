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VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Baylor)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media following his team's seven-point home loss to Baylor on Saturday afternoon at Jack Trice Stadium.

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