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VIDEO: Lipsey, C. Jones reflect on season that ends in Sweet 16

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's point guard Tamin Lipsey and sixth man Curtis Jones met with the media inside the team's locker room in the moments following a three-point defeat to Illinois in Boston.

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