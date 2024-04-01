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VIDEO: First-year RBs coach Tyler Roehl talks spring practice

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The Cyclone running backs are being coached by a new position coach this offseason, as Tyler Roehl has taken over following a successful run at North Dakota State, where he was also a standout player.

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