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VIDEO: Cyclone players recap 24-21 defeat to Texas

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Jaylin Noel, Xavier Hutchinson and MJ Anderson met with the media shortly after the conclusion of Saturday's three-point loss to the Longhorns.

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