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VIDEO: Curtis Jones talks Sweet 16 matchup against Illinois

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The Cyclones' sixth man discussed the challenges of facing the Fighting Illini and the team's outlook going into the Sweet 16 during an open locker room session with the media.

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