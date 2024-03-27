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VIDEO: Curtis Jones talks Sweet 16 matchup against Illinois
Bill Seals
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CycloneReport
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The Cyclones' sixth man discussed the challenges of facing the Fighting Illini and the team's outlook going into the Sweet 16 during an open locker room session with the media.
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