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VIDEO: Breaking down Saturday's Cy-Hawk game

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

CycloneReport.com publisher Bill Seals and Go Iowa Awesome staff writer Eliot Clough break down the annual Cy-Hawk game, which kicks off Saturday afternoon at 2:30 inside Jack Trice Stadium.

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