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TJ Otzelberger pre-PKI press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Iowa State program met with the media on Tuesday morning ahead of the team's departure for this week's Phil Knight Invitational in Portland, Oregon, and first round meeting with Villanova.

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