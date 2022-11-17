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Three-star DE David Caulker flips to Iowa State

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 defensive end David Caulker to break down his commitment to Iowa State. Caulker discusses why he made the decision to flip from Iowa to Iowa State, players and coaches he connected with throughout the recruiting process and also shares a message with the Iowa State fans.

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