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FULL VIDEO: Otzelberger, Lipsey, King talk win over Cougars
Bill Seals
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CycloneReport
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Iowa State's head coach along with starters Tamin Lipsey and Tre King stepped to the podium inside the CHI Health Center following an 11-point victory over Washington State. Here's the full video.
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