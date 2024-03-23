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FULL VIDEO: Otzelberger, Lipsey, King talk win over Cougars

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach along with starters Tamin Lipsey and Tre King stepped to the podium inside the CHI Health Center following an 11-point victory over Washington State. Here's the full video.


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