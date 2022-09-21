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Baylor head coach Dave Aranda talks ISU matchup in weekly presser

Baylor Athletics Communications
Special to Cyclone Report

To preview his team's Saturday matchup at Iowa State, Baylor head coach Dave Aranda met with the media on Monday in Waco.

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