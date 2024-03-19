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VIDEO: TJ Otzelberger talks Omaha arrival, SDSU preparations
Bill Seals
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CycloneReport
Publisher
The Cyclones arrived in Omaha on Tuesday afternoon to continue working towards Thursday's NCAA Tournament round of 64 game against South Dakota State, and head coach TJ Otzelberger met with the media in the team hotel.
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