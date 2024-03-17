Advertisement
News More News
ago basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger talks Iowa State's NCAA Tournament draw

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The Cyclones are back in March Madness for the third time under TJ Otzelberger and the head coach spoke on his team's draw shortly after the pairings were announced.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement