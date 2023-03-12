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VIDEO: TJ Otzelberger talks Iowa State NCAA Tournament bid

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program meets with the media shortly after his team was announced as a six-seed in the Midwest Region.

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