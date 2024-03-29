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VIDEO: TJ Otzelberger talks Illinois loss in media side session

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the press outside the team's locker room in the moments following a 72-69 defeat to the Fighting Illini.

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