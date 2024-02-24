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VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (West Virginia)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media following a 71-64 victory over West Virginia in Hilton Coliseum on Saturday afternoon.

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