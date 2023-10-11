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VIDEO: TJ Otzelberger media day press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's men's basketball program met with the media on Wednesday morning to look forward to the 2023-24 season.

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