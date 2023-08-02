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VIDEO: TJ Otzelberger August 2nd media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State head coach TJ Otzelberger met with the media on Wednesday afternoon to talk summer workouts as his team prepares for an exhibition slate in the Bahamas this month.

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