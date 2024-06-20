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VIDEO: TJ Otzelberger 6/20 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach was back in front of the media on Thursday morning to talk the start of summer workouts, how the new transfers have been playing, plus the progress made by other returners.

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