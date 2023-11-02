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VIDEO: TJ Otzelberger 11/2 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' men's basketball program met with the press for the first time since media day on Thursday morning, previewing the season opener on Monday evening.

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