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VIDEO: Tamin Lipsey talks Sweet 16 matchup against Illinois

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's starting sophomore point guard looks ahead to a round of 16 matchup against the Fighting Illini on Thursday night in TD Garden in Boston.

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