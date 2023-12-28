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VIDEO: Matt Campbell pre-Liberty Bowl press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' football program met with the press on Thursday morning a little more than 24 hours before the start of the 2023 Liberty Bowl against Memphis.

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