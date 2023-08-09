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VIDEO: Matt Campbell meets with the media following practice #6

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's football program was back at the podium on Wednesday afternoon to give an update following his team's latest training camp practice

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