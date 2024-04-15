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VIDEO: Matt Campbell 4/15 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach meets with the media to talk spring football and the team's final scrimmage on Saturday inside Jack Trice Stadium.

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