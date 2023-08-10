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VIDEO: Jordan Langs meets with the media following practice #6

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's first-year running backs and special teams coach Jordan Langs speaks with the press following a preseason camp practice on Wednesday afternoon.

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