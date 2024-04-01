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VIDEO: First-year LBs coach Colby Kratch talks spring practice
Bill Seals
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CycloneReport
Publisher
Back on the Iowa State staff after one season at North Texas, linebackers coach Colby Kratch talked his return to Ames and the outlook at his position this spring.
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