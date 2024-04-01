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VIDEO: First-year LBs coach Colby Kratch talks spring practice

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Back on the Iowa State staff after one season at North Texas, linebackers coach Colby Kratch talked his return to Ames and the outlook at his position this spring.

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