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VIDEO: Colby Kratch 8/12 media availability
Bill Seals
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CycloneReport
Publisher
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First-year linebackers coach Colby Kratch spoke with the media following Monday morning's practice, covering a wide variety of topics as the Cyclones navigate through training camp.
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